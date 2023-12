Saar-Talk zur Krise in der Saar-Wirtschaft Transformation in Gefahr: Wie geht es weiter mit der Wirtschaft im Saarland?

Ein Schwerpunkt der Debatte bildete die Frage, ob die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse im Bund, angesichts der dringend notwendigen Investitionen in Wirtschaft und Infrastruktur so noch Sinn ergibt. „Nein! Wir müssen an die Schuldenbremse ran“, sagt Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Schon jetzt fänden Regierungen aller politischer Couleur immer wieder Weg, die Schuldenbremse zu umgehen. „Das zeigt, dass die Regelung, so wie sie formuliert ist, nicht sinnvoll ist. Ich glaube für 2024 führt kein Weg daran vorbei, temporär höhere Schulden zu machen, um Investitionen zu ermöglichen“, so Fratzscher. Neben dem Wirtschaftswissenschaftler sprechen sich auch Heiko Maas und IG-Metall-Mann Reinstädtler für eine Reform der Schuldenbremse aus. „Langfristig muss die Schuldenbremse reformiert werden. Neben der Herausforderung der Transformation ist ja auch die ganze öffentliche Infrastruktur seit Jahren unterfinanziert“, so Reinstädtler.