Kostenpflichtiger Inhalt: Aufarbeitung des Skandals am Universitätsklinikum des Saarlandes : Staatssekretär wehrt sich gegen Vorwurf der Vertuschung

Der Eingangsbereich zu der Klinik für Kinder- und Jugendpsychatrie des Universitätsklinikums des Saarlandes in Homburg. Foto: dpa/Oliver Dietze

Saarbrücken Im Missbrauchsskandal an der Uniklinik legen zwei Protokolle nahe, dass CDU-Mann Kolling frühzeitig von den Vorgängen wusste. Er weist das entschieden zurück.

Für einen Moment wird es eng im Untersuchungsausschuss zum Missbrauchsskandal am Universitätsklinikum des Saarlandes (UKS). Jürgen Renner beugt sich vor, um dem Zeugen die Kopie eines Gesprächsprotokolls zu zeigen. Damit verstößt der SPD-Landtagsabgeordnete kurz gegen das Abstandsgebot in der Corona-Pandemie. Doch der Zeuge bestätigt schnell, dass es sich um die eigene Handschrift handelt.

Es geht an diesem Dienstag in der Saarbrücker Congresshalle um ein Dokument, das Stephan Kolling (CDU) politisch in Bedrängnis gebracht hat. Hat der Staatssekretär im Gesundheitsministerium schon vor Jahren vom Missbrauchsverdacht in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Homburg gewusst? Kolling bezeichnet das Papier im Ausschuss später als eine „ominöse handschriftliche Notiz“, er hält diesen und andere Vermerke aus dem Klinikum für „nicht sehr belastbar“.

In großer Ausführlichkeit rekonstruiert Kolling im Ausschuss, was aus Sicht des Ministeriums über die zeitlichen Abläufe am UKS bekannt ist. Nach der Einschätzung von Kolling verstieß das Klinikum gegen das Gesetz, weil es nicht schon im Dezember 2014 die Krankenhausaufsicht in seinem Ministerium unterrichtete. Dass zu diesem Zeitpunkt auch Hinweise zu ihm gelangt sein sollen, bestreitet Kolling: „Warum hätte ich etwas vertuschen sollen?“

Der Stellvertreter von Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) hat nach eigenen Angaben erst Ende April vergangenen Jahres von den Missbrauchsvorwürfen erfahren. Die Gesprächsprotokolle stellen das in Frage. Allerdings basieren die Notizen auf unbestätigten Aussagen des Justiziars der saarländischen Ärztekammer. Am 17. Dezember 2014 sprachen Vertreter des Uni-Klinikums, darunter ein Gerichtspsychiater, mit der Kammer über den Umgang mit dem Missbrauchsverdacht gegen Matthias S. Der frühere Assistenzarzt einer Spezialambulanz sollte nach einem Fremdjahr am Westpfalzklinikum in Kaiserslautern nach Homburg zurückkehren. Das sorgte für Alarmstimmung in der Belegschaft der Kinder- und Jugendpsychiatrie, denn über Jahre hatte es Vermutungen und Hinweise gegen S. gegeben. Nach dem Termin mit der Ärztekammer kündigte das UKS dem Mediziner. Außerdem stellte man Strafanzeige gegen ihn.

Der Leiter des Personaldezernats am Uni-Klinikum hielt fest, was Ärztekammer-Justiziar Martin Partzsch in der Runde berichtet haben soll. Demnach habe Partzsch sich über den verdächtigten Arzt nicht nur beim LKA erkundigt, sondern auch „mit (dem) Gesundheitsstaatssekretär gesprochen“. So steht es in dem Protokoll, das der SR im Februar öffentlich machte. Der damalige Chef der Staatskanzlei, Jürgen Lennartz, soll laut dieser Notiz ebenfalls in Kenntnis gesetzt worden sein.

Der Hinweis auf Kolling findet sich noch in einer zweiten Mitschrift, die eine Juristin des UKS vom Treffen mit der Ärztekammer anfertigte. Darin heißt es über Partzsch, „er habe bereits mit dem Staatssekretär Gesundheit telefoniert“, eine Anzeige werde „befürwortetet“, solange sie „nicht ins Blaue hinein erfolgte“. Im Untersuchungsausschuss konnte sich die Anwältin an den Namen des Staatssekretärs gut erinnern. Denn sie verwechselte Kolling mit einem früheren Oberstaatsanwalt, der ihr Ausbilder gewesen war.

Stephan Kolling (CDU), Staatssekretär im Gesundheits- und Sozialministerium Foto: Staatskanzlei/Iris Maria Maurer