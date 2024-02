Cannabisgesetz: Mehr Fragen als Antworten sagt die SPD „Handwerklich schlecht“ – Saar-SPD kritisiert Cannabisgesetz der Bundesregierung

Für die CDU-Fraktion ist dagegen jetzt schon klar, dass das Gesetz vom Bundesrat in den Vermittlungsausschuss geschickt und am besten gestoppt werden soll. „Wir fordern die saarländische Landesregierung auf, im Bundesrat alles zu tun, um das Gesetz zu verhindern“, so CDU-Fraktionschef Stephan Toscani. Sollte das nicht gelingen, solle das Saarland „dem Vorbild Bayerns folgen und das Cannabisgesetz so streng und restriktiv wie möglich auslegen“, so Toscani.