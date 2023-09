Reinhard Klimmt erinnert sich „Ohne mich wird das nichts“ – wie die Saar-SPD ihren 120. Geburtstag feiert

„120 Jahre Sozialdemokratie an der Saar“ liegen auf der Treppe. In einem Pappkarton, druckfrisch, rot eingebunden. „Ein Essay von Reinhard Klimmt und Rudi Strumm“, lautet der Untertitel. „Es ist immer schön, wenn die Druckerei frische Bücher liefert“, sagt Klimmt am vergangenen Samstag im Treppenhaus seines Hauses in Saarbrücken. Drinnen, in der Wohnung, arrangiert sich afrikanische Skulptur-Kunst mit modernen Leinwänden, Bücher lauern in Regalen – wenn Dielen und Teppiche erzählen könnten.