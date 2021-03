Corona-Zahlen aus Saar-Kitas : 15 Kita-Gruppen wegen Corona geschlossen

Saarbrücken In den 491 saarländischen Kitas und Krippen sind derzeit zwölf (Vorwoche: neun) Kinder mit dem Corona-Virus infiziert. Wie das Sozialministerium der SZ auf Anfrage weiter mitteilte, wurden die Betreuungsangebote in der vergangenen Woche zu rund 85 Prozent angenommen.

Das heißt, dass nur 15 Prozent der angemeldeten Kinder nicht von ihren Eltern in die Einrichtungen gebracht wurden. Auch die Zahl der Kinder, die sich wegen zu enger Kontakte zu Infizierten in häuslicher Quarantäne befinden, stieg demnach auf 375 (Vorwoche: 265). Derzeit sei keine (Vorwoche: zwei) Kita coronabedingt komplett geschlossen, in zwölf (Vorwoche: sechs) Kitas seien 15 (Vorwoche: neun) Gruppen dicht.