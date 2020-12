Saar-Landtag verabschiedet Bildungs- und Kulturhaushalt : Land gibt 2,4 Milliarden für Bildung und Kultur

Saarbrücken Die Mehrheit im Saar-Landtag hat am Dienstag 2,3 Milliarden Euro für 2021/22 im Bereich Bildung und Kultur freigegeben. Kultusministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) sagte in der Saarlandhalle: „Wir wollen die besten Lebensperspektiven für die Kinder und Jugendlichen unseres Landes.“ Zuvor hatten die Bildungsexperten der großen Koalition, Frank Wagner (CDU) und Jürgen Renner (SPD), herausgestellt, dass es einen Richtungswechsel gegeben habe: Statt eines Abbaus von Lehrerstellen seien neue Stellen geschaffen worden.

Streichert-Clivot betonte, es gehe an den Schulen nicht mehr um reine Wissensvermittlung, sondern vor allem um das soziale Lernen und Demokratie-Vermittlung. Die Erfahrungen aus dem Frühjahr mit dem Hybrid-Unterricht bewiesen, „wie wichtig das zwischenmenschliche Lernen an den Schulen sei“. Erst ab einer Inzidenz von 200 Corona-Fällen pro 100 000 Einwohnern in sieben Tagen könne ein Wechselunterricht an Schulen kommen. Doch sie wolle gerade den Schulabgängern 2021 das Lernen in der Schule ermöglichen.