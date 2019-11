Landtagssitzung in Saarbrücken : Saar-Regierung will Aktionsplan gegen Armut im Januar

Saarbrücken Die saarländische Regierung hat einen Plan gegen Armut. Im Januar soll der Aktionsplan vorgelegt werden. Einstweilen verweist die Regierung auf ihre Erfolge - die Opposition warnt.

Einen lange erwarteten Aktionsplan gegen Armut will die saarländische Landesregierung im Januar vorlegen. Sozialministerin Monika Bachmann (CDU) sagte am Mittwoch vor dem Landtag in Saarbrücken, der 2017 ins Leben gerufene Beirat für Armutsbekämpfung werde in der ersten Januar-Hälfte seine Vorschläge veröffentlichen. Einzelheiten nannte sie nicht: „Wir haben richtig gearbeitet und richtig gute Arbeit geleistet. Wir halten keine Sonntagsreden, wir tun etwas.“