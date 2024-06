Streit um fehlende Nachmittagsbetreuung Saar-Regierung verspricht Lösungen für Förderschul-Betreuung

„Schülerinnen und Schüler an Förderschulen und ihre Erziehungsberechtigten haben den gleichen Anspruch auf eine ihren Bedürfnissen angepasste Betreuung wie Schülerinnen und Schüler an den Regelschulen.“ Und: „Das Land strebt ein flächendeckendes Nachmittagsangebot für alle an, die Bedarf haben.“ Diese Aussagen sind Teil einer Antwort des Bildungsministeriums, abgestimmt mit dem Sozialministerium, auf eine Anfrage unserer Zeitung.