Aufstellung des Finanzministeriums : Saar-Regierung schafft hunderte neue Stellen – welche Bereiche profitieren sollen

Die Forensik soll 53 Stellen zusätzlich erhalten. Foto: rup/Rolf Ruppenthal

Saarbrücken Am Mittwoch und Donnerstag berät der Landtag den Haushalt für 2023. Ein Thema dabei: die Entwicklung der Stellenzahl in den Schulen oder bei der Polizei. Was der Stellenplan darüber aussagt.