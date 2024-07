Maßnahmen gegen Lehrermangel Bald Quereinsteiger als Lehrer? Saar-Landtag nimmt Gesetzentwurf an

Mit Blick auf das kommende Schuljahr seien im Saarland 2300 Schüler mehr und damit 150 zusätzliche Klassen im System, führte die Ministerin aus, die – wie sie nicht zu erwähnen vergaß – an diesem Donnerstag 270 Lehrkräften „eine Urkunde für eine Planstelle“ überreichen wird. Streichert-Clivot machte in ihrer Rede deutlich, dass nichtsdestotrotz künftig Quereinsteigerprogramme zum Abfedern des Fachkräftemangels in den Schulen erforderlich sind. Ob in der Sonderpädagogik und in den Berufsschulen, aber auch in den chronischen Mangelfächern Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften, Musik, Bildende Kunst und Französisch – an vielen Stellen ist das System personell am Limit, teils auch längst darüber, auch wenn die Ministerin hier keine Zahlen nannte. Wohl aber betonte sie, dass einerseits eine stärkere Flexibilisierung in der Lehrkräfteausbildung vonnöten und andererseits ein leichterer Quereinstieg für Nicht-Pädagogen geboten sei.