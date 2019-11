Reaktionen zu Kompromiss der Koalitionsspitzen : Saar-Regierung begrüßt Einigung bei Grundrente

Saarbrücken Als „gutes Ergebnis“ und als „Meilenstein“ haben CDU und SPD im Saarland den Kompromiss zur Grundrente bezeichnet. Die Opposition reagierte mit Skepsis.

Auch der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion, Stefan Thielen, nannte den Kompromiss einen „großen Erfolg“. Der Gang zum Sozialamt sei für viele Leistungsberechtigte eine zu hohe Hürde gewesen, weswegen sie das Geld nicht bezogen hätten. Die Große Koalition in Berlin habe so – zahlreichen Unkenrufen zum Trotz – ihre Handlungsfähigkeit bewiesen.

„Es ist eine Lachnummer, eine ganz schwache Reform, die nur einem Bruchteil der betroffenen Personen hilft“, kritisierte hingegen der parlamentarische Geschäftsführer der Linken, Jochen Flackus. Statt wie ursprünglich vorgesehen drei Millionen Menschen profitierten nun zwischen 1,2 und 1,5 Millionen Menschen von der geplanten Grundrente. Schuld an der Misere seien CDU/CSU, SPD, FDP und Grüne, die mit Kürzungen und der Privatisierung der gesetzlichen Rente bewirkt hätten, dass immer mehr Menschen trotz Arbeit im Alter in Armut leben müssten, sagte der Fraktionsvorsitzende Oskar Lafontaine. Die Kosten für die Grundrente beliefen sich nach Aussage des CSU-Vorsitzenden Markus Söder auf zwischen 1,1 und 1,5 Milliarden Euro. „Für dieselben Parteien sind hunderte Milliarden für Banken, 30 Milliarden mehr für Krieg und Rüstung und zehn Milliarden für die oberen Zehntausend durch die vollständige Abschaffung des Soli kein Problem. Das ist Wasser auf die Mühlen der AfD“, sagte Lafontaine. In Österreich, wo alle – auch Beamte, Selbständige und Politiker – in die Rentenversicherung einzahlten, habe ein Durchschnittsrentner im Monat 800 Euro mehr.