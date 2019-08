Vergabe-Fehler : Saar-Rechnungshof sieht Verstöße bei Krippen-Bau

Saarbrücken Aus Sicht des Landesrechnungshofes hat das Saarland in den vergangenen Jahren die Chance versäumt, durch einen bedarfsorientierten Ausbau der Betreuung von Kleinkindern „strukturpolitische Akzente zu setzen“.

Insgesamt erreiche das Saarland die angestrebte Betreuungsquote von 35 Prozent der unter Dreijährigen nicht. Die Quote schwanke von 13 Prozent in Großrosseln und Spiesen-Elversberg bis hin zu 44 Prozent in Freisen.