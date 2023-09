EXKLUSIV Saar-Polizei erhöht kurzfristig Zahl der Neueinstellungen

Etwa 800 junge Frauen und Männer hatten sich im laufenden Jahr für den Dienst bei der saarländischen Polizei beworben. Rund 400 meisterten das durchaus anspruchsvolle Auswahlverfahren. Davon sollten nach ursprünglichen Plänen der Landesregierung 115 zum 1. Oktober das Studium an der Fachhochschule (FH) für Verwaltung und Polizei im Quierschieder Ortsteil Göttelborn beginnen. Die Zahl der künftigen Kommissaranwärter bei der unter akuter Personalnot leidenden Saar-Polizei wird jetzt kurzfristig erhöht. Innenminister Reinhold Jost (SPD) kündigte bei einer Veranstaltung im Einsatztrainings-Zentrum der Polizei in Göttelborn an, dass statt der geplanten 115 Nachwuchskräfte exakt 139 eingestellt werden. Diese Entscheidung sei nach Absprache mit dem Finanzministerium gefallen. Es gelte die Zusage, den Aufbau bei der Polizei fortzuführen. Die Personalvertretungen seien bereits informiert.