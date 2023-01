Debatte im Landtag : Saar-Politik drängt SR zu Reformen – CDU fordert Ende des Genderns bei ARD und ZDF

Stephan Toscani, CDU-Fraktionschef Foto: BeckerBredel

Beim SR gab es in der Vergangenheit bereits schmerzhafte Einschnitte. Doch die werden nicht reichen, ist die Politik überzeugt. Das wurde in einer Debatte im Landtag am Mittwoch deutlich.