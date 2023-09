„So etwas kann jederzeit wieder kommen“ Saar-Politik arbeitet Entscheidungen der Corona-Zeit auf – heute große Experten-Anhörung im Landtag

Für Gesundheitsminister Jung ist eine Lehre, dass medizinische Infrastruktur nicht an den Anforderungen des Alltags ausgerichtet werden dürfe, sondern dass sie auch in der Lage sein müsse, schnell extreme Belastungsspitzen auszuhalten. Als eine der Lehre bezeichnete Jung auch, dass die Politik bei Maßnahmen „immer ein erhebliches Maß an Augenmaß“ wahren müsse. In diesem Zusammenhang nannte er die Besuchsverbote in Altenheimen und die Debatte um die Impfpflicht.