Saar-Ministerpräsidentin wirbt in London Warum Großbritannien trotz Brexit wieder auf das Saarland setzen soll

London · Ein bemerkenswerter Auftritt in Zeiten des Brexit. Einen Tag lang wirbt Saar-Ministerpräsidentin Anke Rehlinger in London für einen Ausbau der wirtschaftlichen Zusammenarbeit von Großbritannien mit Deutschland und dem Saarland. Höhepunkt ist ein Auftritt an der London School of Economics.

05.02.2024 , 15:23 Uhr

Mehrheitlich haben sich die Briten für den Brexit ausgesprochen. Wirtschaftlich hat ihnen das bis heute nicht viel gebracht. Foto: picture alliance / empics/Victoria Jones

Von Thomas Sponticcia Redakteur Wirtschaft

Ein großer, ein ehrwürdiger und auch ein ganz besonderer Moment. An einem zugleich geschichtsträchtigen Ort mit langer Tradition. Deshalb betritt auch die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) am Montag mit einer gewissen Ehrfurcht die Aula der London School of Economics. Einer Kaderschmiede nationaler und internationaler Top-Karrieren.