Hauptgewinn zur Spritze gegen Corona : Tobias Hans will Preise unter Impfwilligen verlosen

Saarbrücken Hauptgewinn zur Spritze gegen Corona: Saar-Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat sich für Anreize ausgesprochen, um die Impfbereitschaft zu erhöhen. „Ich halte nicht so viel davon, Menschen dafür zu bezahlen, dass sie sich impfen lassen“, sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

„Aber man könnte an eine Verlosung denken, bei der unter den Impfbereiten beispielsweise ein Fahrrad, ein Fremdsprachenkurs oder ein anderer schöner Preis ausgegeben wird.“ Hans forderte Sonderaktionen gerade auch in sozialen Brennpunkten. Junge Leute müssten davon überzeugt werden, „dass sie auf Tests und Maske verzichten können, wenn sie sich impfen lassen“.

Der saarländische Ministerpräsident hat zudem einen Kurswechsel in der Corona-Politik gefordert. „Ich glaube, wir müssen nach dem Sommer viel mehr als bisher auf die Krankenhausbelegung schauen, also auf die faktische Belastung unseres Gesundheitssystems, und weniger auf die Inzidenz“, so der CDU-Politiker in dem Interview. „Dieser Wert verliert an Aussagekraft, je mehr getestet wird und je mehr Menschen geimpft sind.“