Saar-Ministerpräsident : Hans warnt vor Gefahren für die Demokratie

Saar-Ministerpräsident Tobias Hans will in der Industriekrise um jeden Arbeitsplatz kämpfen. Foto: Staatskanzlei Saarland/Carsten Simon

Saarbrücken Vor allem die Armut sei eine Bedrohung für die Freiheit, sagt der saarländische Ministerpräsident in seiner Neujahrsansprache.

Saar-Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) sieht in den westlichen Ländern „neue Herausforderungen“ für die demokratische Grundordnung. „Immer dann, wenn Menschen in Not und Armut leben, ist Demokratie in Gefahr – und auch unser Wohlstand, er ist nicht selbstverständlich“, sagte Hans in seiner Neujahrsansprache, die an Silvester unter anderem im SR-Fernsehen (19.54 Uhr) ausgestrahlt wird. „Wir müssen unseren Wohlstand Tag für Tag neu erarbeiten und das fordert von uns, dass wir schon heute die Weichen stellen für Arbeit und Wertschöpfung von morgen.“