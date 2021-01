Saar-Ministerpräsident : Hans plädiert für Lockdown auch nach 10. Januar

Saarbrücken/Berlin Saar-Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat eindringlich für eine Verlängerung des Lockdowns über den 10. Januar hinaus geworben. „Die Infektions- und Todeszahlen sind weiterhin zu hoch. Sie sind auch trügerisch, denn es braucht noch Zeit, um die Auswirkungen von Weihnachten und Silvester auf das Infektionsgeschehen endgültig beurteilen zu können“, sagte Hans der Funke Mediengruppe.

Vor den Beratungen der Kultusminister am Montag und dem Bund-Länder-Gipfel am Dienstag scheint alles auf eine bundesweite Verlängerung des Lockdowns hinauszulaufen.

Offen ist allerdings, bis wann die Beschränkungen ausgeweitet werden - und was mit Schulen und Kitas passiert. Hier könnten die Länder nach den Gesprächen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Dienstag unterschiedliche Linien fahren. Das deutet sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur nach einer Schaltkonferenz der Staatskanzlei-Chefs vom Samstag an.