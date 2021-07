Digitalisierung der Schulen soll forciert werden : Hans fordert Lockerung des Datenschutzes

Ein Schüler bedient an einem Notebook die Lernplattform Moodle. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) fordert eine Lockerung des Datenschutzes, um die Digitalisierung der Schulen voranzutreiben. „Wir brauchen dringend einen Datenschutzgipfel, auf dem Bund, Länder und Datenschutzzentren zusammenkommen“, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe am Samstag. „Ziel muss sein, eine schnelle Digitalisierung unserer Schulen zu erreichen - auch mit der Software, die auf dem Markt zur Verfügung steht.“

Datenschutz sei sehr wichtig, „aber man kann ihn nicht über alles stellen“, sagte Hans. „Und man darf auch nicht die Augen verschließen vor der gesellschaftlichen Realität. Zu Hause nutzen die Schülerinnen und Schüler munter Software von amerikanischen Herstellern. Wenn wir das in der Schule nicht anerkennen, bekommen wir ein Problem.“ Im Gegensatz zu unseren Nachbarländern halte der Datenschutz in Deutschland Schulen davon ab, Standardsoftware einzusetzen, „obwohl die Schülerinnen und Schüler sie später in ihrem Berufsalltag sowieso einsetzen werden“.