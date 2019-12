Saarland-Büro in London? : Hans sieht Brexit als Chance für neue Arbeitsplätze

Saarland-Büro in London?

Saarbrücken Strukturwandel, Investitionen, Altschulden: Das Saarland steht 2020 vor wichtigen Weichenstellungen. Dem geplanten Brexit gewinnt der Saar-Regierungschef noch etwas Positives ab.

Der Austritt von Großbritannien aus der Europäischen Union kann nach Ansicht von Saar-Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) auch eine Chance für neue Arbeitsplätze im Saarland sein. Er wolle prüfen, ein „eigenes Saarland-Büro“ in London zu eröffnen und zu versuchen, in Großbritannien produzierende Industriebetriebe ins Saarland zu holen, sagte Hans der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken.