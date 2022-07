Verschiebung auf September : Linke im Saarland sagt Parteitag kurzfristig ab – Das sind die Gründe

Die Linke wollte nach ihrem Scheitern bei der Landtagswahl am Sonntag eine neue Führung wählen. Doch daraus wird nichts. Landeschef Thomas Lutze nennt gleich mehrere Gründe.

Lutze nennt in einem Brief mehrere Gründe für die Verschiebung des Parteitages. Erstens könnten die neu gewählten Parteivorsitzenden der Bundespartei am Sonntag kein Grußwort sprechen, weil zeitgleich der Parteivorstand zum ersten Mal tage. Zweitens konnten nach Lutzes Worten die Finanzen der Landespartei bisher nicht geprüft werden; ein vereinbarter Termin sei kurzfristig abgesagt worden. Und drittens habe man von mehreren Delegierten die Mitteilung erhalten, dass sie keine Einladung bekommen hätten. Daher seien am Datensatz nun Korrekturen vorgenommen worden.