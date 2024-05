Nach Übergriffen auf Politiker Landtagspräsidentin Winzent: „Demokratie kann solche Entwicklung nicht hinnehmen“

Nach den Übergriffen auf deutsche Politikerinnen und Politiker in den letzten Wochen hat Saar-Landtagspräsidentin Heike Winzent (SPD) zu Beginn der Landtagssitzung am Mittwoch ihre Besorgnis geäußert. Auch wenn im Saarland solche Auswüchse in Grenzen gehalten werden könnten, teile sie die Befürchtungen vieler Bürgerinnen und Bürger, es mit einer ernsthaften Bedrohung der Demokratie zu tun zu haben.