Nach wochenlangen Debatten Saar-Landtag verabschiedet Haushalt und stimmt für Notlage

Der Landtag des Saarlandes hat am Montagmorgen in einer Sondersitzung in dritter Lesung die Haushalts- und Finanzplanung der Landesregierung für die kommenden beiden Jahre genehmigt. Zudem wurde für die Jahre 2023 und 2024 mit der Stimmenmehrheit der SPD-Fraktion eine finanzielle Notlage erklärt. Nur so können über den saarländischen Sonderfonds Kredite zur Förderung der heimischen Wirtschaft in der Transformation, zum Beispiel für die Umstellung auf die Produktion von grünem Stahl oder zur Ansiedelung einer Chip-Fabrik, aufgenommen werden. Die AfD stimmte gegen die Förderung der Transformationsprojekte, die CDU-Fraktion enthielt sich.