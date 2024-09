Neues Klimaschutzgesetz und Klimaschutzkonzept im Plenum „Freiheit auf vier Rädern lassen wir uns nicht nehmen!“ – Saar-Landtag streitet lautstark über Verkehrswende

Der Landtag des Saarlandes hat am Mittwoch über die Änderung des erst ein Jahr alten Klimaschutzgesetz und die deutliche Anhebung der Einsparziele für Treibhausgase beraten. Grund für die geplante Änderung ist ein massiver Fehler der Landesverwaltung bei der Berechnung des Treibhausgasausstoßes im Saarland. 2023 war durch Recherchen der Saarbrücker Zeitung bekannt geworden, das im Saarland nur halb so viel CO 2 ausgestoßen wird, wie von der Landesregierung angenommen wurde. Die Landesverwaltung hatte sich bei der Erstellung der CO 2 -Bilanz für 2021 um 10 Millionen Tonnen CO 2 verrechnet. Auf diesen falschen Daten basierte das im Sommer 2023 verabschiedete saarländische Klimaschutzgesetz. Auf Grundlage neuer Daten will die SPD-Regierung nun das Gesetz ändern und die CO 2 -Einsparziele bis 2030 erhöhen. Statt 55 Prozent weniger Treibhausgase im Vergleich zum Jahr 1990 sollen nun bis 2030 65 Prozent weniger CO 2 in Industrie, Energiewirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und privaten Haushalten ausgestoßen werden.