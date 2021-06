Zweitägige Plenarsitzung : Saar-Landtag mit großem Programm vor der Sommerpause

Saarbrücken Mit einer ungewöhnlichen, zweitägigen Plenarsitzung geht der saarländische Landtag in die Sommerpause. Nach einer Regierungserklärung von Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) heute (9.00 Uhr) stehen 30 Punkte auf der viereinhalb Seiten umfassenden Tagesordnung.

Neben der Corona-Politik geht es im Plenum am Mittwoch und Donnerstag unter anderem um den Strukturwandel vor allem in der Stahlindustrie und die damit verbundene Förderung von klimaneutral produziertem Wasserstoff. Die Linkspartei fordert in einer Entschließung, das französische Atomkraftwerk Cattenom so rasch wie möglich abzuschalten und keine Verlängerung der Laufzeit zuzulassen. Die Koalitionsfraktionen von CDU und SPD fordern auch, die Möglichkeiten zu einer weiteren Verbesserung der Trinkwasserqualität zu prüfen.