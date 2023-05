„Wer glaubt, es könne alles so bleiben, wie es ist, irrt gewaltig“ Saar-Landtag mahnt Reformen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk an – Breite Unterstützung für SR

SPD-Fraktionschef Ulrich Commerçon sagte, der Rückhalt für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sei in keinem deutschen Landtag größer als im Saarland. „Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist eine wichtige Basis für gelebte Demokratie in einer offenen Gesellschaft“, sagte er. Darauf dürfe man sich aber nicht ausruhen. „Wer glaubt, es könne alles so bleiben, wie es ist, irrt gewaltig“, sagte Commerçon.