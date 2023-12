Ein Blick in den Plenarsaal Grußkarten schreiben und Handyspiele zocken – das treiben die Saar-Politiker während der Haushaltsdebatte

Saarbrücken · Die Haushaltsdebatte ist die wichtigste Sitzung des Jahres im Saar-Landtag. Schließlich geht es darum, wie die Regierung das Land in den kommenden Jahren führen will. Dabei werden am Rande aber auch sehr abwegige Debatten geführt und nicht alle Abgeordneten sind konzentriert bei der Sache. Ein Blick in den Plenarsaal.

14.12.2023 , 12:57 Uhr

Foto: BeckerBredel

Ist Ex-Ministerpräsident Peter Müller (CDU) der Teufel? Oder doch nur der größte Schuldenmacher des Saarlandes? Das waren vielleicht nicht die wichtigsten Fragen der überlangen Landtagsdebatten zum Doppelhaushalt 2024/2025 am Dienstag und Mittwoch. Aber es waren diese Thesen, die die Abgeordneten zumindest auf Betriebstemperatur brachten und einige aus tiefer Lethargie erweckten.