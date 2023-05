Streit um Absenkung des Wahlalters Saar-Landtag stärkt die Jugend: Mehr Mitsprache auf allen Ebenen

„Damals ist nichts passiert, weil es in diesem Haus keine Mehrheit für ein aktives Wahlalter ab 16 auf Landesebene und bei Kommunalwahlen gab“, kritisierte Martina Holzner (SPD) den ehemaligen Koalitionspartner. Nun gehe man eine neue Jugendpolitik nochmals an, mit dem Ziel von mehr Partizipation auf allen Ebenen. Junge Menschen zwischen 12 und 27 soll mehr Gehör verschafft werden, um deren Interessen aber auch deren Kompetenzen besser als bisher in politisches Handeln zu integrieren. Das heißt, dass künftig alle Fragen, die Kinder und Jugendliche betreffen, zur Jugendpolitik gehören sollen. Und nicht nur wie bisher klassische Bereiche wie außerschulische Jugendarbeit, Bildungs- und Ausbildungsfragen. „Die Themen Verkehr und Mobilität sind ebenso jugendpolitische Themen wie die Digitalisierung, die Umwelt- und in besonderem Maße Klimapolitik, die Stadtentwicklung und letztlich auch die Finanzpolitik“, heißt es im SPD-Antrag.