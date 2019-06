Neue Struktur für den Landessportverband : Saar-Landtag bringt neues Gesetz für LSVS auf den Weg

Der Landtag des Saarlandes kommt am Mittwoch (19.06.2019) in Saarbrücken zu seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause zusammen. Die Abgeordneten befassen sich in der Sitzung mit dem Gesetzentwurf der Tourismusabgabe von Touristen und der Neuordnung des Saarsports. Foto: BeckerBredel