Corona-Lage im Präsenz-Unterricht : Aktuell nur eine Grundschülerin im Präsenz-Unterricht infiziert

Saarbrücken Auch im aktuellen Präsenz-Unterricht für etwa 14 000 Schülerinnen und Schüler im Saarland vermeldet das Kultusministerium wieder Corona-Fälle.

„Aktuell sind 18 Schülerinnen und Schüler sowie zehn Lehrkräfte positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet,“ erklärte Lukas Münninghoff, Sprecher von Kultusministerin Christine Streichert-Clivot (SPD), der SZ auf Anfrage. Auffällig dabei: An den Grundschulen, wo derzeit etwa 3600 Schülerinnen und Schüler (etwa elf Prozent von allen) den Präsenz-Unterricht besuchen, sind nur eine Schülerin und drei Lehrkräfte mit Corona infiziert. An den Förderschulen sind ebenso nur ein Schüler und zwei Lehrkräfte positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet. An den Gemeinschaftsschulen sind derzeit acht Schülerinnen oder Schüler und vier Lehrkräfte infiziert, an den Gymnasien fünf Schülerinnen oder Schüler und eine Lehrkraft. An den beruflichen Schulen sind derzeit drei Schülerinnen oder Schüler und keine Lehrkraft positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet, sagte Münninghoff. Seit dem Schulbeginn im Januar seien insgesamt 30 Schülerinnen oder Schüler und 19 Lehrkräfte infiziert gewesen. Aktuell seien 110 Schülerinnen oder Schüler und 22 Lehrkräfte von Quarantäne-Anordnungen betroffen, nachdem sie Kontakt mit Infizierten hatten, und müssen von zuhause aus arbeiten.