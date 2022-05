Tarifverhandlungen für Erzieher an kommunalen Kitas : Saar-Kommunen beklagen Kita-Streiks – Erzieher-Gehalt im Schnitt bei fast 3800 Euro

Tarifverhandlungen für Erzieher an kommunalen Kitas

Saarbrücken An kommunalen Kitas gab es am Donnerstag und Freitag Warnstreiks. Die Saar-Kommunen halten das für völlig überzogen und verweisen auf ihrer Ansicht nach schon heute gute Gehälter und sichere Jobs.

Vor der möglicherweise entscheidenden dritten Verhandlungsrunde im Tarifstreit für die Erzieher von kommunalen Kindertagesstätten am Montag und Dienstag haben die saarländischen Kommunen als Arbeitgeber die zurückliegenden Warnstreiks scharf kritisiert.

Die Gewerkschaften zeigten leider keine Kompromissbereitschaft, sondern versuchten zu skandalisieren und negierten die im Vergleich der Träger an der Spitze liegenden Gehälter der Erzieher in den kommunalen Einrichtungen und die gesicherten Arbeitsbedingungen. Die aktuellen Monatsgehälter der Erzieherinnen und Erzieher liegen laut KAV beim Berufseinstieg bei über 3100 Euro, im Schnitt bei fast 3800 Euro. Die Gehälter stiegen nach entsprechender Beschäftigungszeit und bei schwieriger Tätigkeit auf über 4400 Euro monatlich.

Seit 2009 seien die Gehälter der Erzieherinnen und Erzieher fast doppelt so stark gestiegen wie die Löhne im kommunalen öffentlichen Dienst insgesamt, so Spaniol. „Die nun geforderten überproportionalen Personalkostensteigerungen für eine Personengruppe und losgelöst von den allgemeinen Entgeltverhandlungen wären für die kommunalen Träger, also die hochverschuldeten saarländischen Kommunen, schlicht nicht leistbar.“