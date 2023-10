Mietvertrag wird verlängert Saar-Innenminister bestätigt: Containerdorf Ensdorf bleibt halbes Jahr länger

Das für bis zu 300 Menschen ausgelegte Containerdorf habe seinen Zweck bisher voll und ganz erfüllt, sagte Jost. Betrachte man die derzeitige Situation in anderen Bundesländern, habe sich die Entscheidung für dessen Aufbau als „vollkommen richtig und wichtig“ erwiesen. „Denn wir haben auf diese Weise erfolgreich eine Möglichkeit geschaffen, in Anbetracht sinkender Aufnahmekapazitäten eine Überlastung der Landesaufnahmestelle in Lebach dauerhaft zu verhindern sowie den Kommunen mehr Zeit für die Unterbringung zu verschaffen und sie damit zu entlasten“, so Jost.