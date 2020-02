Drohungen gegen Illinger Bürgermeister : Saar-Grüne fordern mehr Schutz für Kommunalpolitiker

Saarbrücken Nach den Morddrohungen gegen den Illinger Bürgermeister Armin König (CDU) fordert der Grünen-Politiker Markus Tressel mehr Schutz und eine Beratungsstelle für Kommunalpolitiker.

„Hass und Hetze haben in den vergangenen Jahren gerade in der Kommunalpolitik merklich zugenommen“, erklärte der Bundestagsabgeordnete und Landeschef seiner Partei am Mittwoch. Er beobachtet auch eine „immer größere Respektlosigkeit unterhalb der Strafbarkeitsschwelle“.