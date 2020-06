Saarbrücken CDU-Gesundheitsstaatssekretär bestreitet vehement, bereits 2014 von Missbrauchsvorwürfen gegen UKS-Assistenzarzt gewusst zu haben.

Hintergrund der Auseinandersetzung ist der Missbrauchsskandal am Universitätsklinikum des Saarlandes (UKS) in Homburg. Dort soll der 2016 verstorbene Mathias S. während seiner Beschäftigung als Assistenzarzt der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie bis 2014 mindestens 34 Kinder missbraucht haben, die seine Patienten waren. Der Skandal wurde erst im vergangenen Frühjahr durch einen Bericht der Frankfurter Rundschau bekannt. Seitdem bemühen sich die Staatsanwaltschaft, das Universitätsklinikum, die Aufsichtsgremien, die CDU/SPD-Landesregierung und ein Untersuchungsausschuss des Saar-Landtags um die Aufklärung der Missbrauchsvorwürfe. Dabei geht es auch darum, wer die Verantwortung für das jahrelange Verschweigen der mutmaßlichen Missbrauchsfälle gegenüber den Opfern und deren Eltern trägt.

Staatssekretär Kolling soll wie auch der damalige Chef der Staatskanzlei und UKS-Aufsichtsratsvorsitzende Jürgen Lennartz (CDU) bereits im Dezember 2014 von Ärztekammer-Justiziar Martin Partzsch über die Ermittlungen gegen den Ende 2014 vom UKS entlassenen Assistenzarzt in Kenntnis gesetzt worden sein. Dies war auch Thema in der Sitzung des Untersuchungsausschusses am vergangenen Dienstag (die SZ berichtete). Kolling bestreitet jedoch vehement, Ende 2014 Informationen über den Missbrauchsskandal erhalten zu haben. Sowohl in den Sitzungen des Sozial- und Justizausschusses 2019, als auch in der jüngsten Sitzung des Untersuchungsausschusses habe er transparent und umfassend über die Vorgänge am UKS unterrichtet und klargestellt, dass das Gesundheitsministerium nur eine nachgeordnete Rechtsaufsicht habe, betonte Kolling. Das Ministerium sei nicht für die arbeits- und strafrechtliche Bewertung der damaligen Abläufe zuständig gewesen, sondern ausschließlich der Vorstand des UKS und die Strafverfolgungsbehörden.