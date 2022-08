Ärger wegen elektronischer Abgabe : Saar-Finanzminister: „Man muss wegen der Grundsteuer keine schlaflosen Nächte verbringen“

Saarbrücken Die elektronische Abgabe einer Grundsteuer-Erklärung stellt viele Grundstückseigentümer vor Probleme. Der Finanzminister verteidigt das Verfahren: Im 21. Jahrhundert sei das elektronische Verfahren zeitgemäß. Für „Härtefälle“ gebe es andere Möglichkeiten.

Die meisten Grundstückseigentümer im Saarland schieben die Grundsteuer-Erklärung, zu der sie bis Ende Oktober verpflichtet sind, erst einmal hinaus. Zu den 580 000 Steuerfällen liegen bisher erst 30 000 elektronische Erklärungen vor. Diese Zahl nannte der zuständige Referatsleiter im Finanzministerium, Christian Schirm, am Montag in einem Pressegespräch mit Finanzminister Jakob von Weizsäcker (SPD). Hinzu kommen noch Erklärungen auf Papier, das seien aber „sehr viel weniger“, sagte Schirm.

Im ersten von vier Monaten der Abgabefrist wurden also bisher rund fünf Prozent der Erklärungen eingereicht. Schirm äußerte sich zuversichtlich, dass die Sache nach den großen Ferien richtig Fahrt aufnimmt und am Ende „eine sehr hohe Quote an elektronischen Erklärungen“ herauskommt.