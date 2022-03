Ukraine-Krieg und seine Auswirkungen : Hohe Spritpreise: Diese Maßnahme fordert die Saar-FDP zur Entlastung von Verbrauchern und Unternehmen

Saarbrücken Die Spritpreise steigen weiter in die Höhe. Ein Grund auch für die Saar-FDP eine Entlastung zu fordern. Für sie könnte dabei ein Nachbarland Modell stehen.

Im Zuge der Ukraine-Krise erreicht der Literpreis an der Tankstelle derzeit ungeahnte Höhen. Tanken ist nicht mehr unter 2 Euro pro Liter möglich -Tendenz steigend. Im Saarland, wo viele auf ihr Auto angewiesen sind, ist die Sorge der Menschen daher groß. So forderte die CDU bereits am Mittwoch in einer Resolution eine Spritpreisbremse der Regierung in Berlin. Nun meldet sich auch die saarländische FDP zu dem Problem zu Wort.