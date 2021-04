Landesvertreterversammlung : Saar-FDP-Chef Luksic an der Spitze der Landesliste für Bundestagswahl

Saarlouis Die saarländische FDP zieht mit ihrem Vorsitzenden Oliver Luksic an der Spitze in den Bundestagswahlkampf.

Bei einer Landesvertreterversammlung am Samstag in Saarlouis bekam der 41-Jährige laut einem Parteisprecher 79 Ja- und zwei Neinstimmen bei 7 Enthaltungen. Auf den zweiten Platz der Landesliste für die Bundestagswahl am 26. September 2021 gelangte Helmut Isringhaus und auf die dritte Position Angelika Hießerich-Peter. Insgesamt nominierte die Saar-FDP zehn Kandidaten. Die Versammlung mit rund 90 Delegierten fand nach Worten des Sprechers „in Präsenz“ in einer Halle mit Masken und ausreichenden Corona-Mindestabständen statt.