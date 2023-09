Neuer Landesplan erschwert Ausweisung von Neubaugebieten „Traum vom Einfamilienhaus“ – Saar-CDU will vor Kommunalwahl für mehr Bauland kämpfen

Gut acht Monate vor der Kommunalwahl im Saarland zeichnet sich ab, mit welchen Themen die CDU in den 52 Städten und Gemeinden punkten will. Ein Schwerpunkt wird neben der Bildung (mehr Ganztagsplätze, mehr Personal, mehr Unterstützung vom Land) und der Sicherheit (mehr Videoüberwachung, Stärkung der kommunalen Ordnungsdienste, mehr Beleuchtung dunkler Wege und Plätze) das Thema Bauen sein. Das zeigte ein kommunalpolitischer Kongress der CDU-Landtagsfraktion am Samstag in Eppelborn.