Sitzung des Landesvorstands : Stephan Toscani als neuer Landesvorsitzender der Saar-CDU nominiert

Der Landesvorstand der CDU im Saarland hat am Montagabend Stephan Toscani einstimmig als neuen Landesvorsitzenden nominiert.

CDU im Saarland am Boden : Nach Rückzug von Tobias Hans: Stephan Toscani will "Neustart" in Saar-CDU

Weitere Themen der CDU-Sitzung in der Handwerkkammer des Saarlandes waren ein Rückblick auf die Basiskonferenzen in den Kreisverbänden, bei denen die Aufarbeitung der Landtagswahl-Niederlage im Mittelpunkt stand. Mehr als 1000 Mitglieder hatten sich laut Saar-CDU an den Basiskonferenzen beteiligt. Außerdem beschäftigte man sich am Montag mit den Planungen zum Landesparteitag Ende Mai.