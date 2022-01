Bundesparteitag am Wochenende : Saar-CDU setzt auf „klare Kante“ von Friedrich Merz

Saarbrücken Die Bundes-CDU wählt am Samstag eine neue Führungsspitze. Der Landesverband Saar hofft auf Rückenwind für den Landtagswahlkampf und schickt einen Kandidaten aus Saarlouis ins Rennen.

Vom Bundesparteitag am Samstag erhofft sich die saarländische CDU Rückenwind für den Landtagswahlkampf. Von dem Treffen werde „ein starkes Signal der Geschlossenheit und des Aufbruchs“ ausgehen, erklärte Generalsekretär Markus Uhl vor dem digitalen Parteitag, der Friedrich Merz zum Parteivorsitzenden wählen soll. Der 66-Jährge, der seine Laufbahn als Richter in den 80er Jahren in Saarbrücken begann, hatte sich in einer Mitgliederbefragung im Dezember haushoch gegen Norbert Röttgen und Helge Braun durchgesetzt.

Wenn die Frage des Vorsitzes geklärt sei, werde die CDU in eine neue Zeit starten, sagte Uhl. Das werde der CDU „neuen Schwung und neuen Antrieb“ verschaffen. Mit Merz an der Spitze werde die CDU eine Politik „für die breite und meist schweigende Mehrheit der Gesellschaft“ machen, die jeden Tag hart arbeite. Als Oppositionspartei im Bund werde die CDU mit Merz „klare Kante“ zeigen.

Mit seinen wirtschaftsliberalen Ansichten traf Merz in Teilen der Saar-CDU in der Vergangenheit auf Vorbehalte. Nun, so Uhl, freue man sich auf die Zusammenarbeit mit ihm und stehe in engem Kontakt. Der Landesverband sei hochmotiviert für die Landtagswahl am 27. März. „Wir werden mit ganzer Kraft dafür sorgen, dass die CDU an der Saar stärkste Kraft und unser Landesvorsitzender Tobias Hans Ministerpräsident bleibt.“