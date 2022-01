Nach Kita-Gastspiel von Streichert-Clivot und Thul : „Rehlinger soll ihre Leute sofort zurückpfeifen“ – CDU kritisiert Kita-Besuche der SPD während Corona

Saarbrücken Generalsekretär der Saar-CDU, Markus Uhl, hat die Besuche der SPD-Leute Christine Streichert-Clivot und Sebastian Thul in Kitas scharf kritisiert. Die Sozialdemokraten hielten sich nicht an die von ihnen mitbeschlossenen Corona-Regeln.

In den vergangenen Tagen sorgten die Kita-Besuche von Saar-Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot und Saar-Umweltstaatssekretär Sebastian Thul für Wirbel. Um das Corona-Ansteckungsrisiko in den Einrichtungen zu mindern, sollen Eltern draußen bleiben. Für die beiden SPD-Leute wurde in einer Kita in Saarbrücken und in einer Kita in Neunkirchen allerdings eine Ausnahme gemacht, was nicht nur bei Teilen der Eltern für Unmut und Unverständnis sorgt, sondern in Wahlkampfzeiten im Saarland auch bei der Saar-CDU.