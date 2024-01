Klausurtagung der CDU-Fraktion in der Tholeyer Abtei Saar-CDU-Chef Toscani: „Wer die Grundschule verlässt, muss lesen, schreiben und rechnen können“

Die CDU-Fraktion im Landtag will sich im neuen Jahr schwerpunktmäßig um den Mittelstand kümmern. Das kündigte Fraktionschef Stephan Toscani am Freitag zum Abschluss einer zweitägigen Fraktionsklausur in der Abteil Tholey an.

Foto: CDU-Fraktion/Jan Bubel