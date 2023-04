Mehr Geld für Kommunen, bessere Integration, schnellere Abschiebungen Saar-Bürgermeister fordern gemeinsam Reformen in der Flüchtlingspolitik

Die aktuelle Flüchtlingskrise, extrem verschärft durch den russischen Einmarsch in die Ukraine, bringt die Kommunen im Saarland an den Rande ihrer Leistungsfähigkeit. In den saarländischen Städten fehlt es an Wohnungen für Geflüchtete und an Betreuungsplätzen in Kitas und Schulen. Vor allem fehlt den saarländischen Kommunen das Geld für die Betreuung von Flüchtlingen. Denn die anfallenden Kosten für die Unterkunft, die Betreuung und die Integration der Geflüchteten vor Ort, übernimmt der Bund nur zum Teil. Gemeinsam fordern die Bürgermeister im Saarland, unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit, nun die Landes- und Bundesregierung zum Handeln auf und verlangen eine Reform der Flüchtlings- und Migrationspolitik im Saarland.