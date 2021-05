Corona-Zahlen von Saar-Schulen und -Kitas : Infektionszahlen an Schulen und Kitas vor Pfingsten rückläufig

Saarbrücken Die Corona-Infektionszahlen sind in der Woche vor den Pfingstferien zurückgegangen. Wie Fabian Bosse, Sprecher von Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD), der SZ mitteilte, waren Ende der vergangenen Woche 145 (Vorwoche: 181) der rund 120 000 Schülerinnen und Schüler im Saarland positiv auf den Corona-Virus getestet.

Nach Schulformen aufgeschlüsselt zeigt sich demnach eine Woche vor Beginn des Regelunterrichts in Präsenzform folgendes Bild: An Grundschulen sind 43 Kinder (Vorwoche: 47) infiziert, an Förderschulen vier (fünf), an Gemeinschaftsschulen 49 (66), an Gymnasien elf (27) und an Berufsschulen 38 (36). Wegen zu enger Kontakte mit infizierten Menschen sind bis Ende vergangener Woche 315 Schülerinnen und Schüler in häusliche Quarantäne geschickt worden. In der Vorwoche waren es 276 Schülerinnen und Schüler gewesen. Nach Schulformen gliedert sich dies wie folgt: Grundschulen 168 Quarantänefälle (Vorwoche: 112), Förderschulen elf (zwei), Gemeinschaftsschulen 88 (72), Gymnasien acht (47), Berufsschulen 40 (46).