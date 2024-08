Bauvorhaben der Landesregierung Land klopft sich in Sachen Baupolitik auf die Schulter

Saarbrücken · Der saarländische Bauminister Reinhold Jost sieht die Trendwende in Sachen Bauaktivitäten des Landes geschafft: „Alles, was uns an Geld zur Verfügung gestellt werden kann, wollen wir künftig verbauen“, kündigte Jost am Dienstag in der Landespressekonferenz an. Bundesgelder würden künftig nicht mehr verfallen.

27.08.2024 , 17:31 Uhr

„Der Knoten ist geplatzt“, meint SPD-Bauminister Reinhold Jost (links, daneben Daniel Kempf, Abteilungsleiter in Josts Hochbaubehörde) angesichts der vermehrten Bauaktivitäten des Landes. Foto: BeckerBredel

Von Christoph Schreiner