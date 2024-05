Karte statt Bargeld für Asylbewerber Landkreise befürchten Flickenteppich bei Bezahlkarte für Geflüchtete

Das saarländische Innenministerium konnte am Donnerstag noch keine Details zur geplanten Bezahlkarte für Geflüchtete bekannt geben und teilte mit: „Die konkrete Umsetzung der Bezahlkarte befindet sich aktuell noch in der Abstimmung, daher können Details zur Ausgestaltung zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genannt werden“. Nach wie vor sei das Saarland zusammen mit 13 weiteren Bundesländern auf der Suche nach einem gemeinsamen Finanz-Dienstleister, der die Zahlungsabwicklung über die Bezahlkarte übernehmen soll. Man befinde sich nach wie vor in der Ausschreibung, so das Ministerium. Ursprünglich sollte diese bis Ende März abgeschlossen sein. Wann eine Bezahlkarte für Geflüchtete genau eingeführt werden soll, ließ das Innenministerium am Donnerstag offen.