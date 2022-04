Erste Regierungserklärung von Anke Rehlinger : Saar-Regierung will schon ab Sommer zum neunjährigen Gymnasium zurück

Update Überraschung in der ersten Regierungserklärung: Die neue Ministerpräsidentin Anke Rehlinger kündigt eine Rückkehr zu G9 beginnend ab diesem Sommer an.

Einen Tag nach ihrer Wahl zur saarländischen Ministerpräsidenten hat die SPD-Politikerin Anke Rehlinger erste konkrete Pläne für ihr Regierungshandeln vorgestellt. In einer Regierungserklärung im Landtag kündigte sie am Dienstag eine schnelle Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium und damit eine Abkehr vom umstrittenen G8 an, das eine CDU-Regierung vor über zwei Jahrzehnten eingeführt hatte.

„Klar ist: Wir wollen den Fehler G8 korrigieren, an den Gymnasien zu G9 zurückkehren und gleichzeitig die Gemeinschaftsschulen stärken“, sagte Rehlinger.

Im Wahlkampf hatte die SPD eine Rückkehr zu G9 noch für das Jahr 2023 in Aussicht gestellt, nun soll es noch schneller gehen. „Unser Ziel ist: Wer im Sommer ins Gymnasium kommt, macht G9.“ In den kommenden Wochen werde man gemeinsam mit allen Beteiligten festlegen, wie mit weiteren Jahrgängen umgegangen werden könne. Auch wer in weitere Jahrgänge komme, könnte sich zum Beispiel entscheiden, ob er ein zusätzliches Jahr einfügt. „Klar ist natürlich: Wer jetzt schon in die 10. Klasse oder höher eintritt, wird noch G8 machen“, sagte Rehlinger.

Zudem kündigte Rehlinger an, in den kommenden Jahren gemeinsam mit den Trägern landesweit rund 6800 zusätzliche Ganztagsplätze an Grundschulen zu schaffen. Die Kita-Gebühren, die auf Druck der SPD seit 2017 bereits halbiert wurden, sollen im Laufe der nächsten fünf Jahre komplett abgeschafft werden.

Als zentrale Herausforderung für das Saarland sieht Rehlinger die Zukunft den Strukturwandel der Wirtschaft. Das oberste Ziel der neuen Landesregierung und von ihr persönlich als Ministerpräsidentin sei: „Bestehende Arbeitsplätze möglichst erhalten und zukunftsfähig machen und zugleich neue schaffen.“

Als dritten Schwerpunkt neben dem Strukturwandel und der Bildungspolitik benannte Rehlinger den Klimaschutz. Ein wichtiger Schlüssel werde der massive und schnelle Ausbau der Erneuerbaren Energien sein. „Wir werden daher den Anteil der Erneuerbaren Energien am Stromverbrauch bis 2030 mindestens auf 40 Prozent verdoppeln. Unser Ziel ist darüber hinaus, mindestens 50 Prozent – also die Hälfte – zu erreichen“, sagte sie.

Dazu setze die Landesregierung auf den Ausbau von Wind- und Solarkraft.