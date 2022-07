Sport-Event in Paris : Rudolf Scharping soll ausländische Spitzensportler für die Olympischen Spiele ins Saarland bringen

Saarbrücken 2024 finden die Olympischen Spiele in Paris statt. Deshalb umwirbt das Saarland jetzt ausländische Spitzensportler, die sich in Saarbrücken auf das Turnier vorbereiten könnten. Der frühere SPD-Chef und Verteidigungsminister Rudolf Scharping soll dabei eine wichtige Rolle spielen.

Vor den Olympischen Spielen 2024 in Paris umwirbt das Saarland ausländische Spitzensportler, damit sie sich an der Hermann-Neuberger-Sportschule in Saarbrücken auf das Turnier vorbereiten. Der frühere SPD-Chef und Verteidigungsminister Rudolf Scharping, der dem Saarland in der ersten Corona-Welle bereits bei der Beschaffung von Masken in China half, kommt nun erneut zum Einsatz.