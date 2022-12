So trifft das RS-Virus das Saarland : Infektionswelle: Kinder schwerer krank als üblich

Die Kinderkliniken in Deutschland haben große Schwierigkeiten, alle schwerstkranken kleinen Patienten zu versorgen. Im Saarland ist das anders. Foto: dpa/Marijan Murat

Saarbrücken Die aktuelle Infektionswelle trifft vor allem Babys. Im Saarland können die Kinderkliniken noch alle Notfälle betreuen. Doch die Kinderarzt-Praxen sind bereits über dem Limit des Leistbaren.

Bereitschafts-Wochenend-Dienste in der Kinderklinik Kohlhof gehören zum Berufsalltag von Dr. Benedikt Brixius, der in Homburg eine Kinderarztpraxis betreibt. Doch neu ist für ihn das, was sich seit kurzem in den Klinik-Sprechstunden abspielt: Statt um die üblichen 75 Patienten musste er sich an den November-Wochenenden um bis zu 160 kümmern – eine Verdoppelung der Frequenz also. Und auch in seiner Praxis haben sich die Patientenzahlen explosionsartig gesteigert: „Wir betreuen aktuell pro Tag bis zu drei Mal mehr Akutpatienten wie sonst“, sagt Brixius, der die Kinderärzte im Saarland vertritt. „Was sich derzeit abspielt, habe ich in 21 Jahren Praxistätigkeit noch nicht erlebt.“ Nicht mal zu Corona-Hochzeiten.

Was ist los? Zum einen setzte dieses Jahr die Influenza-Welle ungewöhnlich früh, schon im November, ein. Normalerweise trifft sie Praxen und Kliniken im Februar. Zusätzlich grassieren virale Infektionen, vor allem mit dem Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV), betroffen davon sind Säuglinge und Kleinkinder, man spricht dann von Bronchiolitis. Mancher Säugling entwickelt Atemnot, braucht Sauerstoff, muss in die Klinik.

Dr. Marie-Claire Detemple, die kommissarische Leiterin des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin am Saarbrücker Winterberg Klinikum, kennt Zahlen aus Grand-Est, wo die Welle bereits Anfang November anbrandete: Rund 30 Prozent der Kinder, die einen RSV-Infekt hatten, werden dort zu Klinikpatienten. Für Brixius war das vorhersehbar: „Jetzt kriegen wir die Retourkutsche“, sagt er und meint damit die – von Kinderärzten früh kritisierte – Tatsache, dass Kinder während der Pandemie weggesperrt wurden und kaum Immunschutz aufbauen konnten. Auch Schwangere entwickelten weniger Antikörper.

Das Ergebnis: Die Intensität der Erkrankungen ist höher als üblich. „Wir sehen nicht nur mehr Kinder, wir sehen auch deutlich mehr sehr kranke Kinder“, so Brixius. Auch seien die Kinder oft länger krank als üblich, bis zu zehn Tage.

Dr. Benedikt Brixius ist Sprecher der Kinderärzte im Saarland und sieht das Versorgungs-System für Kinder vor dem Kollaps. Foto: Benedikt Brixius/Privat

Trotzdem ist die Lage in den saarländischen Kinderkliniken noch nicht an dem „katastrophalen“ Punkt, den am Donnerstag Intensiv- und Notfallmediziner publik machen: Kinder müssten sterben, weil es nicht genügend Intensivplätze für sie gebe. Vor der Überlastung der Kinderkliniken hatte zuvor schon die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugend­medizin (DGKJ) gewarnt.

Angespannte Lage in Saar-Kinderkliniken

„Die Lage insgesamt ist sehr angespannt und kann innerhalb von Stunden kritisch werden, aber derzeit gibt es noch keine Extremsituation“, fasst Dr. Detemple für das Winterberg Klinikum zusammen. Das selbe Bild ergibt sich durch Nachfragen in den drei weiteren Kinderkliniken, den Marienhauskliniken in Saarlouis und Neunkirchen sowie an der Uniklinik Homburg: Notfallaufnahmen seien derzeit sichergestellt, heißt es. In anderen Bundesländern ist dies nicht mehr der Fall, dort melden sich immer mehr Kliniken als Notfall-Anlaufstation aus dem System ab.

Operationen bei Kindern werden verschoben

Im Saarland scheint derweil das „dynamische“ Management der Welle noch zu funktionieren. Werden mehr Kinder eingewiesen als Betten zur Verfügung stehen, werden mitunter Zusammenlegungen in einem Zimmer notwendig – von Kindern, die dasselbe Virus haben. Ein Entlastungsinstrument ist auch die Zahl der Operationen. Detemple berichtet, dass vergangene Woche nicht zwingend notwendige, langfristig geplante Operationen verschoben wurden, um Betten frei zu halten.

Der Alarmknopf im Saarland ist ob der akuten Welle also noch nicht gedrückt. Strukturell jedoch liegt einiges im Argen, denn die Kapazität der Betten für Kinder ist geschrumpft. In der Homburger Unikinderklinik etwa ist laut Dr. Sascha Meyer (leitender Oberarzt) Fachkräftemangel der Grund für eine rund 30-prozentige Reduzierung der Betten, in Kohlhof fehlen auf Grund von Corona-bedingten Umschichtungen zur Zeit 40 Prozent der Kinderintensivbetten und 28 Prozent der regulären Betten.

Kinderpraxen stehen vor Kollaps

Das bekommen laut Brixius die Kinderpraxen zu spüren: „Es werden mehr Kinder in den ambulanten Bereich abgeschoben.“ Doch die Praxen kämpften ebenfalls mit dem Mangel an Medizinischen Fachangestellten (MFA): „Wir stehen vor eine Kollapssituation. Das System fährt gerade an die Wand.“

Ein bisher selten genannter Mitspieler in all dem: die Eltern. Unabhängig voneinander berichten Detemple wie Brixius von mangelnder Kompetenz und zu wenig Selbstbewusstsein im Umgang mit Fiebererkrankungen. Vierjährige würden mit 38,5 „Fieber“ in die Klinik gebracht, während man vier Monate alte apathische Säuglinge mit 39 Grad Fieber zu Hause übers Wochenende zu bringen versuche.

Höchste Vorsicht bei Säuglingen